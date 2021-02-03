Под Полтавой полицейские поймали беглого рецидивиста

Сегодня под Полтавой полиция поймала рецидивиста, который отбывал в колонии срок за кражу и сбежал в середине января. По данным МВД, 49-летний беглец Сергей Ковин был осужден за кражу с проникновением в жилье.

Как рассказали сайту «Сегодня» в пресс-центре полиции Полтавской области, сбежавший из Новобугского исправительного центра (№103, Николаевская область) беглец затаился в селе Малая Перещепина близ Новых Санжар.

«Оперативники вычислили его местонахождение и уже собрались задерживать. Но беглец сам ускорил свое задержание тем, что попытался угнать автомобиль из гаража местного жителя. Его попытка оказалась безуспешной, после чего он был задержан. У беглеца заканчивался срок в колонии, ему оставалось совсем немного отсидеть. Теперь получит новый срок за побег», – рассказал нам спикер полиции Полтавской области Юрий Сулаев.

По его словам, сейчас угрозыск проверяет причастность Ковина к другим преступлениям. Ранее мужчина неоднократно был судим за многочисленные кражи, разбои, незаконные завладения транспортными средствами и другие преступления.