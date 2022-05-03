Податківця судитимуть за службову недбалість зі збитками у майже ₴50 млн.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно посадової особи Криворізької податкової інспекції за фактом вчинення службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Досудовим слідством встановлено, що ревізор-інспектор Криворізької податкової інспекції, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, під час планової документальної перевірки одного з найбільших промислових підприємств міста Кривого Рогу не зазначила про наявні порушення Податкового кодексу України, а саме заниження останнім екологічного податку (застосовування іншого коефіцієнту до ставки податку, який встановлюється залежно від місця розміщення відходів в навколишньому природному середовищі).

Внаслідок службової недбалості ревізора-інспектора державі спричинено збитки у майже 50 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури