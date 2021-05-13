Подпольная тюрьма «Изоляция»: в суд передали обвинение против боевика «ДНР»

Офис генерального прокурора передал в суд обвинительный акт против подозреваемого в пытках в подпольной тюрьме «Изоляция». Первое судебное заседание назначено на 8 июня.

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в своем Twitter.

«Департамент вооруженного конфликта передал в суд обвинительный акт в отношении одного из палачей подпольной тюрьмы «Изоляция». Установлено 9 гражданских жертв его пыток. Первое судебное заседание — 8 июня», — написал он.

Как писало РБК-Украина, в начале апреля украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении представителю так называемого «Министерства государственной безопасности ДНР». Боевик участвовал в пытках пленных в подпольной тюрьме «Изоляция» в Донецке.

Так, по данным следствия, 28-летний боевик с 2017 года незаконно лишил свободы и пытал лиц на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке.

В конце марта двум боевикам заочно сообщили о подозрении за пытки в тюрьме «Изоляция» в Донецке.

Напомним, расследователи Bellingcat установили личности россиян, причастных к пыткам в тюрьме «Изоляция». // РБК-Украина