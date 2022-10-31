СБУ та ДБР затримали у Києві шахрая, який за пів мільйона доларів «гарантував» підприємству уникнення санкцій РНБО
СБУ та ДБР затримали шахрая, який видавав себе за співробітника Служби безпеки України. Чоловік обіцяв одній із комерційних структур «уникнення» економічних санкцій РНБО за хабар у 500 тис. доларів США.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.
Також він «гарантував» використати свої «зв’язки» у правоохоронних органах для закриття кримінального провадження щодо представників цієї компанії, до керівного складу якої раніше входив громадянин рф.
Шахрай запевняв, що начебто зможе «вирішити» ці питання з Офісом Генерального прокурора, Службою безпеки та РНБО.
Для маскування злочинних дій він представлявся співробітником СБУ і використовував підроблене «службове посвідчення».
Втім, правоохоронці своєчасно викрили шахрая, задокументували його незаконні дії і затримали під час передачі йому 250 тис. дол.
Встановлено, що затриманим виявився злочинець, який вже перебуває у загальнодержавному розшуку за підозрою в умисному вбивстві.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, зловмиснику повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.
Заходи з викриття злочинця проводили співробітники Служби безпеки спільно з ДБР за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.Tweet