Подробиці жорстокого вбивства чоловіка трьома молодиками на Житомирщині

Троє покидьків закатували 32-річного чоловіка і знімали тортури на телефон.

У Житомирській області троє хлопців закатували 32-річного чоловіка. Вони жорстоко побили жертву, а після цього посипали закривавлені сідниці сіллю. Чоловік таких тортур не витримав і до ранку помер.

Як повідомляють Надзвичайні Новини, вранці побитого чоловіка знайшла його співмешканка Наталія біля літньої кухні.

«Він лежав на порозі, у нього були приспущені плавки. І я глянула на тіло, він ще стогнав, дихав, але вже почало синіти підборіддя», — розповіла жінка.

Наталія одразу ж викликала швидку, але не дочекавшись медиків, чоловік помер.

Підозрюваних поліція швидко знайшла. Ними виявились троє парубків — 17, 18 і 24 років. Вони зізнались у скоєному.

Хлопці відвели чоловіка подалі від будинку, де шмагали кропивою по голому тілу, били гумовим шлангом, а потім криваві рани посипали сіллю. Все це знімали на телефон.

У поліції кажуть, найжорстокіше поводився наймолодший член компанії — 17-річний хлопець, він і вигадував тортури для чоловіка. Усі троє — із сусіднього села і вже мали справу із поліцією.

Найстарший двоюрідний брат Наталії розповів, що так хотів провчити чоловіка за сестринські образи. На допомогу покликав товаришів, але вбивати жертву вони не збиралися.

Нагадаємо, звіряче вбивство сталось у Турчинівці Житомирської області. Поліцейські розпочали розслідування за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. // Вартові еспресо