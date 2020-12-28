Подростков, убивших четверых человек, осудили на 11 лет лишения свободы

Три подростка, среди которых один ранее был судим, под руководством взрослого мужчины-рецидивиста ради забавы избили до смерти четверых бездомных.

Орджоникидзевский районный суд Харькова 18 декабря приговорил к 11 года и 2 месяцам лишения свободы за умышленное убийство четырех человек. Среди осужденных – трое учащих с неполным средним образованием и взрослый мужчина. Об этом сообщается в приговоре суда по делу № 644/9072/15-к, размещенном в реестре судебных решений.

11 июня 2015 г. после совместной выпивки компания пошла избивать бездомных, один из которых инвалид-колясочник, как сказано в приговоре суда – избивать “без всякой необходимости”. В итоге ими были убиты четверо бездомных в возрасте от 50 до 58 лет.

Организатор преступления – житель Луганской области, ранее был неоднократно судим за кражи и телесные повреждения. На момент совершения преступления был зарегистрирован в центре реинтеграции бездомных и там характеризовался положительно.

Один из подростков был судим за кражи.

В приговоре отмечено, что после убийства компания спрятала свои личные вещи в камере хранения супермаркета. // МГ Объектив