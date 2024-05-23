Заволодіння ₴2,8 млн. бюджетних коштів на ремонті доріг у Дністровському районі – судитимуть підрядника

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно директора будівельної фірми за фактами незаконного заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та використання завідомо підробленого документа (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст. 358 КК України).

За даними слідства, 56-річний керівник столичної будівельної компанії заволодів бюджетними коштами під час виконання аварійно-відновлювальних робіт доріг місцевого значення у Дністровському районі Чернівецької області після наслідків стихії 2020 року.

Встановлено, що підрядник завищив обсяг фактично виконаних робіт, використаних матеріалів і конструкцій на понад 2,8 млн грн, якими незаконно заволодів.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області, за оперативного супроводу Управління СБУ та Управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура