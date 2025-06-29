Подвійне вбивство у Винниках на Львівщині – затримано родича потерпілих

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова розпочато досудове розслідування за фактом умисного вбивства та замаху на умисне вбивство (ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115 КК).

За попередньою інформацією, вранці 27 червня у Винниках 46-річний чоловік завдав ножових поранень своїй матері, двом сестрам та сусідці.

Внаслідок отриманих травм мати та одна з сестер фігуранта померли на місці.

Двох інших жінок госпіталізували з множинними пораненнями, наразі вони знаходяться у реанімації у важкому стані.

Потерпіла сусідка встигла викликати правоохоронців, які і затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування – Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Нацполіції області.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури