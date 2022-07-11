За напад на патрульних у Житомирі зловмиснику загрожує ув’язнення

Подія сталась пізно увечері 10 липня. В холі Житомирського районного управління поліції, куди було доставлено нетверезого порушника публічного порядку, той вдарив двох патрульних. Нині чоловік під вартою. За фактом насильства відносно поліцейських розпочато кримінальне провадження.

Після 22 години у м. Житомирі патрульні поліцейські доставили до районного управління ГУНП чоловіка, якого викрили у розпиванні спиртного посеред вулиці. У порушника не було при собі документів, тож у поліцейському відділку мали встановити його особу та скласти відповідні адміністративні матеріали.

У холі Житомирського райуправління поліції зухвалець повів себе агресивно та раптово вдарив обох патрульних головою в обличчя. Одразу ж після того агресивного молодика затримали правоохоронці та помістили до ізолятору тимчасового тримання у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Як було встановлено, дебошир, 22-річний житель обласного центру, перебував у стані алкогольного сп’яніння (засвідчено результатами відповідного обстеження).

Патрульним, постраждалим від дій зухвальця, було надано необхідну медичну допомогу.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Житомирської окружної прокуратури.

За чинним законодавством умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків карається обмеженням або позбавленням волі на строк до 5 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області