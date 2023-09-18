Пограбував жінку та втік: зловмисника затримали у Фастові

Подія трапилася вдень на одній із вулиць міста. 54-річна жінка сиділа на лавці та розмовляла по телефону. Раптом невідомий чоловік вирвав у неї сумку, в якій були гроші та документи, і зник у невідомому напрямку.

Однак 33-річному зловмиснику далеко втекти не вдалося: його затримали правоохоронці Фастівського управління поліції Київщини.

Нині поліцейські помістили фігуранта до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Фастівської окружної прокуратури, повідомили правопорушнику про підозру за грабіж, скоєний в умовах воєнного стану [ч. 4 ст. 186 ККУ]. Йому загрожує до 10 років за ґратами.

Відділ комунікації поліції Київської області