Погрожував депортацією та підбурював до дачі хабаря працівникам СБУ — повідомлено про підозру ще одному фігуранту злочинної схеми

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру чоловіку, який шляхом залякування та шахрайства заволодів коштами іноземної громадянки та підбурював її до надання неправомірної вигоди працівникам СБУ.

Згідно з матеріалами слідства, чоловік, видаючи себе за чинного співробітника ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, повідомив громадянці Марокко про наявність у неї проблем із документами, які надають право на постійне проживання на території України.

Сприймаючи слова зловмисника як правдиві, жінка звернулася по допомогу до уродженця Сирійської Арабської Республіки, який раніше консультував її з питань оформлення цих документів. Останній, діючи у змові з псевдопрацівником СБУ, переконав жінку у необхідності передати йому грошові кошти у сумі 32 тис. гривень начебто для підкупу співробітників Служби безпеки України за невчинення дій для анулювання документів, які надають право на постійне проживання на території України та невжиття заходів щодо депортації її чоловіка.

9 листопада 2021 року правоохоронці затримали уродженця Сирійської Арабської Республіки одразу після перерахування обумовленої суми коштів на вказаний ним картковий рахунок. У ході проведення подальших заходів правоохоронці встановили особу пособника, який видавав себе за правоохоронця. За результатами розслідування чоловіку також повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України. Наразі вирішуються питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Заходи з викриття кримінального правопорушення проводилися прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура