Погрожував розстрілом та катував: на Чернігівщині судитимуть російського окупанта

Слідчі відділу розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Головного управління Нацполіції в Чернігівській області завершили досудове розслідування за фактом жорстокого поводження з мирним мешканцем, вчиненим 30-річним окупантом під час тимчасового перебування російських військ на Чернігівщині навесні 2022 року.

Слідчі за оперативного супроводу оперативників 105-го прикордонного загону імені Володимира Великого та під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури встановили, що злочин стався 25 березня 2022 року під час перебування окупаційних російських військ на території с. Політрудня Чернігівського району. 30-річний фігурант – мешканець оренбурзької області рф, старший оператор відділення радіорозвідки командного пункту одного з формувань загарбницької армії, озброєний автоматичною зброєю, разом з іншими військовими рф перебував на облаштованому блок-посту.

У певний момент російські військові зупинили автомобіль цивільного мешканця та намагалися дізнатися інформацію про розташування підрозділів Збройних Сил України. Погрожуючи розстрілом, окупанти змусили чоловіка слідувати до окопу. Там, протягом доби, його жорстоко катували: завдавали численних ударів по голові, тулубу та кінцівках. Не отримавши бажаної інформації, окупанти відпустили потерпілого.

На підставі зібраних доказів, слідчий Головного управління Нацполіції в Чернігівській області завершив досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення 30-річним окупантом порушення законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України (жорстоке поводження з цивільним населенням), що карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Відділ комунікації поліції Чернігівської області