Держреєстратора підозрюють у неправомірних діях, що призвели до вибуття з власності держави земель лісового фонду

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури державному кадастровому реєстратору одного з відділів ГУ Держгеокадастру у Закарпатській області повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а також несанкціонованій зміні інформації, що обробляється в автоматизованих системах (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362 КК України).

Слідством встановлено, що внаслідок неправомірних дій держреєстратора з власності держави вибула земельна ділянка лісового фонду, розташована на території лісництва. Вартість її становить 388 тис. грн.

Підозрюваний, порушуючи земельне законодавство, безпідставно змінив інформацію у Державному земельному кадастрі та здійснив реєстрацію і відкриття поземельної книги на вказану ділянку. Таким чином вона відійшла у власність громадянки для ведення особистого селянського господарства.

Подальше досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області за оперативного супроводу Управління карного розшуку.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури