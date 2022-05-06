Погрози журналісту та перешкоджання проведенню відеозйомки про забудову набережної р. Тетерів – жителю Житомир повідомили про підозру

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, на підставі зібраних слідством фактів, особі повідомлено про підозру у погрозі насильством щодо журналіста під час виконання ним законної професійної діяльності та в умисному перешкоджанні здійсненню журналістом законної професійної діяльності (ч. 1 ст. 345-1, ч. 1 ст. 171 КК України).

Слідством установлено, що кримінальне правопорушення у серпні минулого року скоїв 63-річний житомирянин.

Зокрема, під час проведення журналістом відеозйомки про забудову приватними будинками набережної річки Тетерів у Житомирі, підозрюваний, назвавшись охоронцем приватної території, забороняв знімати сюжет. Він агресивно погрожував журналісту застосувати фізичне насильство, при цьому замахувався на нього дерев’яною палицею з металевим предметом та висловлювався нецензурною лайкою.

Таким чином фігурант справи перешкоджав журналісту виконувати свої професійні обов’язки під час відеофіксації споруджених приватних будинків на земельних ділянках у прибережній зоні.

Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції в області.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури