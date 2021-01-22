Похищение в Харькове: установлена личность потерпевшего и найден автомобиль

Похищенным вчера в Харькове оказался 26-летний местный житель. Сейчас имя его не сообщается.

Об этом заявила пресс-служба полиции Харьковской области, передает УНН.

«В настоящее время личность потерпевшего установлена. Им оказался 26-летний харьковчанин. Полицией принимаются меры по установлению его местонахождения, а также розыска злоумышленников… Во время розыскных мероприятий в Александрийском районе Кировоградской области на обочине дороги в сожженном состоянии был обнаружен разыскиваемый автомобиль. Людей внутри транспортного средства не было», — говорится в заявлении полиции.

Из-за этого события в Харьковской области вводился план «Перехват». По факту похищения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, 21 января около 15:00 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 2 поступило сообщение о том, что на парковке у торгового центра по улице Академика Павлова трое неизвестных силой затащили в автомобиль «Mercedes» мужчину, который при этом оказывал сопротивление.