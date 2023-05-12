Поки власниця авто відволіклась, киянин скористався незачиненими дверцятами та викрав з салону сумку з грошима

Поки власниця легковика відволіклась, зловмисник скористався незачиненими дверцятами та викрав з салону сумку. Після чого порушник взяв з гаманця частину готівки та викинув речові докази біля під’їзду. Йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її обікрали біля будинку на проспекті Леся Курбаса. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції, яка належним чином задокументувала злочин.

Правоохоронцям заявниця розповіла, що на кілька хвилин залишила автомобіль відчиненим, а повернувшись виявила відсутність сумки. Провівши необхідні розшукові заходи працівники оперативно-пошукового сектору встановили свідка події, який надав детальний опис ймовірного підозрюваного та через деякий час затримали зловмисника. Ним виявився раніше судимий за незаконне зберігання наркотиків 31-річний киянин.

У ході слідчих дій працівники поліції з’ясували, що чоловік спостерігав за потерпілою з дитячого майданчика, а коли та відійшла, викрав з автівки сумочку. З гаманця заявниці фігурант взяв частину готівки, решту залишив у портмоне, яке разом з іншими речами викинув біля під’їзду. Чоловік розповів, що гроші йому були потрібні, аби придбати наркотики. Викрадені речі поліцейські вилучили в якості речових доказів по справі.

Слідчими за погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

На даний час поліцейські перевіряють затриманого на причетність до наркозлочинів на території Києва.

Відділ комунікації поліції Києва

Тетяна Мельник