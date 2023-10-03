Покидьок з Дніпра забив до смерті співмешканку та ґвалтував трьох її синів

Прокурори Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактами нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого та зґвалтування неповнолітніх (ч. 2 ст. 121, ч. 3, 4, 6 ст. 152 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у червні 2023 року між чоловіком та співмешканкою виник побутовий конфлікт. В результаті якого обвинувачений наніс жінці численні удари по голові, тулубу і кінцівках. Від одержаних травм вона померла.

Після затримання чоловіка стало відомо про раніше скоєні ним злочини проти статевої свободи трьох дітей загиблої.

Обвинувачений протягом 2 років, погрожуючи фізичною розправою, ґвалтував синів співмешканки за її відсутності.

На момент початку вчинення злочинів дітям було 11, 13 і 16 років.

За результатами слідчих заходів і допиту хлопчиків із використанням методики «Зелена кімната», яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження з неповнолітніми, інформація щодо вчинення протиправних дій чоловіка підтвердилася.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого відділу ВП №5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської обласної прокуратури