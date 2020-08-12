Поліцейські Хустщини встановили водія, який, травмувавши трьох підлітків, зник з місця аварії

Жоден випадок цинічного ухиляння від покарання не залишиться безкарним. Уникнути законного покарання не вдасться і водієві, котрий на Хустщині травмував трьох неповнолітніх дівчат.

Дорожньо-транспортна пригода за участі водія-втікача трапилася 7 серпня близько 21:55. До поліції тоді надійшло повідомлення про те, що невідома особа, за кермом невстановленого на той момент транспортного засобу між населеними пунктами міста Хуст та селом Велика Копаня Виноградівського району здійснила наїзд на трьох неповнолітніх велосипедисток. Далі, з метою уникнення покарання за травмування дівчат, водій авто зник з місця події.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідування за статтею 286 Кримінального кодексу України.

Внаслідок ДТП неповнолітні потерпілі, віком від 14-ти до 16 років, були госпіталізовані до лікарні. 14-річну у важкому стані було поміщено до реанімаційного відділення Хустської лікарні. На території обслуговування для встановлення особи причетного до ДТП було введено поліцейську операцію «Перехват». До пошуків винуватця аварії, який покинув місце ДТП, залучили весь особовий склад місцевого відділку поліції.

Завдяки оперативності та фаховості працівників кримінальної поліції району, водія, який вчинив ДТП та зник з місця події, розшукали. Ним виявився 49-річний житель Виноградова, який працює водієм в одному з підприємств.

Перебуваючи за кермом вантажівки, чоловік і травмував неповнолітніх. Станом на тепер поліцейські проводять усі необхідні оперативні заходи та збирають документальну базу для повідомлення чоловікові про підозру у скоєнні злочину передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тяжкі тілесні ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 8 років.

Поліція Закарпатської області