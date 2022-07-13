Поліцейські Києва затримали чоловіка, який поранив ножем орендодавця

Після скоєного порушник намагався втекти від правоохоронців, однак вони швидко його затримали. На даний час постраждалий перебуває у місцевій лікарні, а фігуранту за свої дії загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення від заявника про те, що на вулиці Лауреатській у приватному будинку перебуває чоловік з ножовим пораненням. За вказаною адресою для з’ясування усіх обставин негайно виїхала слідчо-оперативна група, екіпаж патрульної поліції та бригада швидкої допомоги.

Як повідомив заступник начальника управління-начальник кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Максим Строк, поліцейські затримали нападника, який намагався втекти після скоєного:

«Ми встановили, що між квартирантом і господарем будинку сталась словесна суперечка. Конфлікт переріс у бійку, під час якої квартирант взяв до рук ніж, наніс ним декілька ударів в живіт та плече постраждалому. Після чого чоловік хотів втекти з місця скоєння правопорушення, однак ми його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисником виявився раніше не судимий місцевий мешканець, 1988 року народження. На даний час потерпілий перебуває під наглядом лікарів в одному з медичних закладів столиці».

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Правоохоронці за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру та готують клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва