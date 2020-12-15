Поліцейські Київщини розкрили розбійний напад на сім’ю фастівчанина 

Завдяки злагодженим та скоординованим діям оперативників Управління карного розшуку поліції Київщини, співробітників Фастівського відділення поліції та поліцейських Васильківщини нападників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Подія сталась в селі Кожанка Фастівського району. Зловмисники проникли до приватного будинку родини, де завдали тілесних ушкоджень господарям оселі та заволоділи коштами і майном потерпілих. Також зловмисники викрали автомобіль «Toyota» та зникли в невідомому напрямку.

Потерпілі відразу звернулись за допомогою до поліції.

Правоохоронці миттєво відреагували і розпочали оперативно-розшукові заходи, які були направлені на встановлення підозрюваних осіб та місця їх перебування.

Оперативники вийшли на слід та затримали розбійників у місті Вишневе. У якості речових доказів правоохоронці вилучили викрадені речі.

Наразі слідчі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури оголосили зловмисникам про підозру за скоєння злочинів передбачених ч. 3 ст. 187 (Розбій) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Київської області