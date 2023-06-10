Поліцейські Києва встановили чоловіка, який вдарив водія евакуатора

Публікацію про протиправні дії керманича авто «Мерседес» поліцейські виявили під час моніторингу мережі Інтернет. Правоохоронці зареєстрували подію та згодом викрили порушника.

Конфлікт стався на вулиці Велика Васильківська 8 червня близько 19 години вечора. 39-річний киянин рухаючись по вулиці Велика Васильківська побачив, що попереду перекрита ділянка дороги евакуаційним транспортом. Чоловіку це не сподобалось, тож він почав сигналити та незунзурно висловлювати свої претензії водію евакуатора.

У подальшому керманич «Мерседеса» вийшов з авто та підійшовши до водія евакуатора вдарив його.

За цим фактом слідчі Голосіївського управління поліції за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України – умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує громадський обов’язок, у зв’язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва