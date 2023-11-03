Двох одеситів підозрюють у псевдомінуванні будівель, що забезпечують діяльність органів держвлади

За скоєне правопорушникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

«Псевдомінерів» поліцейські викрили кілька місяців тому. Жінка повідомила на спецлінію «102» про загрозу вибуху в одному з підрозділів поліції. Чоловік сповістив те саме щодо територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За вказаними заявниками адресами негайно були скеровані слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, працівники кінологічного центру та управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області. Обстеживши об’єкти, вибухівку правоохоронці не виявили.

За даними фактами поліцейські розпочали кримінальні провадження, в ході розслідування яких встановили правопорушників, що надали неправдиві повідомлення, та причину їхніх вчинків. Панянка у такий спосіб виплеснула образу на свого чоловіка, який колись працював у лавах поліції. А громадянин вирішив трохи розважитися та похуліганити.

«Слідчі вилучили у фігурантів речові докази, за допомогою яких ті здійснювали дзвінки, та скерували на експертизи. За наявності достатніх доказів слідчі повідомили обом фігурантам про підозру у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей та іншими тяжкими наслідками в будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади. Санкцією ч. 2 ст. 259 Кримінального кодексу України за цей злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років», – зазначив т.в.о. начальника слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Микола Каширкін.

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути свідомими і законослухняними. Пам’ятайте, що на перевірку повідомлень про замінування залучаються значні людські та технічні ресурси. І поки правоохоронці витрачають час на спростування неправдивого виклику, на них чекають люди, які потребують реальної допомоги.

Одеське районне управління поліції № 1