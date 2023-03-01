Поліцейські Києва викрили двох адміністраторів телеграм-каналів небезпечного молодіжного руху в Україні

У столичній Дарниці планувалася зустріч підлітків субкультури, яка поширилась з росії. Поліцейські завчасно дізналися про намір проведення так званої акції та встановили неповнолітніх координаторів.

Нагадаємо, що 27 лютого у центральній частині міста завдяки вчасному реагуванню ювенальних поліцейських, аналітиків столичного главку, оперативників та дільничних вдалося попередити бійку між молоддю.

Ювенальні поліцейські Дарницького управління поліції із залученням аналітиків управління кримінального аналізу та оперативників встановили, що днями у Дарницькому районі столиці біля одного з торгових центрів планувалася зустріч підлітків неформального руху та їх опонентів. Аби попередити конфлікт та бійку поліцейські оперативно встановили організаторів зустрічі – адміністраторів груп у соціальній мережі.

«Підбурювачами виявилися 15-річна киянка, яка заради хайпу створила у соціальній мережі групу для прихильників субкультури, яка прийшла до України з росії та 14-річний хлопець – адміністратор іншої групи у телеграм-каналі, який закликав однолітків до конфліктної зустрічі», – розповів начальник сектору ювенальної превенції Дарницького управління поліції Олександр Міщенко.

Поліцейські провели із підлітками та їх батьками профілактичні бесіди. Канали, у яких поширювалася інформація про зустріч представників субкультури – заблоковані. Штучне поширення такого руху – це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та втягнути підлітків у протиправну діяльність.

«З початку лютого це не перший випадок провокування масових бійок серед підлітків в Україні. Нова молодіжна субкультура прийшла до нас з росії на початку цього року та направлена на використання дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в державі. Батькам варто приділяти більше уваги захопленням та інтересам дітей, аби попередити участь дитини у пропагандистських заходах», – додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва