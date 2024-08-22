Поліцейські Київщини повідомили про підозру зловмиснику, який вчинив розбійний напад на мешканця Білої Церкви

Житель міста Біла Церква на місцевому ринку здійснив напад на чоловіка. Зловмисник зробив декілька пострілів у потерпілого, намагаючись заволодіти сумкою з коштами. Фігуранту загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

Правоохоронці зʼясували, що того дня близько 19:00 години, знаходячись поряд з магазинами, зловмисник помітив незнайомця, у якого була нагрудна сумка з грошима. Намагаючись забрати кошти, фігурант здійснив близько трьох пострілів із пневматичного пістолета у бік потерпілого та зник у невідомому напрямку. Пораненому чоловіку вдалося втекти разом із сумкою. Згодом на ринку фігуранта затримали патрульні.

На щастя, загрози життю та здоров’ю потерпілого немає. Лікарі діагностували синці й садна на голові, руці та спині.

Затриманого доправили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за вчинення розбою в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України).

У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Київської області