Учасників злочинної групи, які переправляли чоловіків через держкордон України, суд взяв під варту

Сьогодні, 11 лютого, в Ужгородському міськрайонному суді відбулося засідання щодо розгляду клопотання слідчого про обрання запобіжних заходів для зловмисників, затриманих напередодні за нелегальне переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Щодо організатора та 5 учасників злочинної групи суд ухвалив – тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави. Загальна сума можливого грошового внеску склала близько 10 млн гривень.

Нагадаємо: йдеться про злочинну групу з шістьох осіб, діяльність яких заблокували оперативники міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області, спільно з прикордонниками.

Правоохоронці встановили, що організатором злочинного угруповання є житель Берегова, який вже фігурував у справах щодо нелегальної міграції, та який залучив до своєї злочинної схеми ще чотирьох закарпатців та одного вихідця з Луганщини.

Троє з них раніше судимі за наркозлочини, незаконні заволодіння транспортними засобами та злочини у сфері довкілля.

За силової підтримки бійців КОРД, всіх шістьох зловмисників було затримано під час спроби переправити чергову групу втікачів у кількості 10 осіб. Сума грошових коштів, яку підозрювані мали виручити, складає 50 тисяч доларів США. Переправлення відбувалося в межах «зеленого кордону» з Угорщиною, в обхід офіційних пунктів пропуску.

Наразі слідчі Ужгородського РУП, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, готують всі необхідні матеріали для формування обвинувального акту та скерування його з матеріалами кримінального провадження для судового розгляду.

Відповідно до санкції ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, підозрюваним загрожує до 9 років ув’язнення з позбавлення права займатися певною діяльністю чи обіймати певні посади строком до трьох років щ конфіскацією майна.

Поліція Закарпатської області