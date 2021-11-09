Поліцейські Мукачева затримали підозрюваного у замаху на вбивство жителя району

Вчора, 8 листопада, близько 16-ої години до поліції Мукачева надійшло повідомлення від медиків, що до них доставлено 31-річного чоловіка з ножовим пораненням.

Поліцейські офіцери громади та слідчо-оперативна група, які прибули за викликом, з’ясували, що поранили потерпілого на одній із вулиць села Барбово і ймовірно до цього причетний 31-річний односелець потерпілого.

Відомо, що зловмисник спровокував з потерпілим конфлікт. Після, фігурант схопив ніж та завдав кілька ударів потерпілому у спину та груди.

Поліцейський офіцер громади оперативно затримав зловмисника, який переховувався у будинку своїх знайомих. Він перебував у станні алкогольного сп‘яніння.

Також поліцейські вилучили і ймовірне знаряддя вчинення злочину – ніж, який підозрюваний викинув у чагарники.

Фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 ч.1 115 Кримінального кодексу України, тобто замах на умисне вбивство.

Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Поліція Закарпатської області