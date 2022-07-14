Поліцейські на фільтраційному пункті Запоріжжя затримали грабіжника

Зловмисника, який відкрито заволодів мобільним телефоном та тікав з місця злочину, наздогнав співробітник відділу протидії кіберзлочинам ГУНП в Запорізькій області. Правоохоронець застосував прийоми рукопашного бою, спеціальні засоби та викликав слідчо-оперативну групу. Гаджет вилучено і повернуто власнику.

14 липня під час несення служби на території фільтраційного пункту в Комунарському районі Запоріжжя, працівник відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області став свідком надзвичайної ситуації. За чоловіком гнався громадянин та кликав на допомогу. Правоохоронець миттєво відреагував та зупинив втікача, застосувавши прийоми рукопашного бою і спеціальні засоби.

Як з’ясувалося, він відкрито заволодів мобільним телефоном жителя Запоріжжя, попросивши здійснити ніби то важливий дзвінок.

На місце події прибула слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Запорізького районного управління. Під час поверхневого огляду, у зловмисника був вилучений мобільний телефон потерпілого.

Особа правопорушника також встановлена. Ними виявився 37-річний житель Запоріжжя, раніше судимий за вчинення тяжких злочинів.

В порядку статті 208 КПК України чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі кваліфікували його дії за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, тобто грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.

Нагадаємо: У жителя Запорізької області поліція викрила конопляну міні-теплицю.

Відділ комунікації поліції Запорізької області