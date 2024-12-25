Учасники ОЗГ збували до Європи автомобілі, викрадені з автотермінала на Київщині

У 2022 році під час тимчасової окупації Київської області близько 140 автомобілів зникли з термінала, де зберігалися транспортні засоби різних автосалонів столиці, а згодом деякі з них почали зʼявлятися в пропозиціях на продаж. Після зміни він-кодів (ідентифікаційних номерів кузова автомобілів), зловмисники реалізовували їх як в Україні, так і за кордоном. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Викрили злочинну схему та встановили її активних учасників оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції. Фігуранти, переслідуючи мету швидкого збагачення, розробили механізм незаконного вивезення автомобілів з підробленими документами та їх легалізації в країнах ЄС.

Налагодив злочинну оборудку 53-річний мешканець Закарпатської області. Він залучив до протиправної діяльності кількох місцевих чоловіків та жінку, а також жителів Черкаської та Київської областей. Кожен з учасників схеми відповідав за ввірений йому напрямок: одні займались виготовленням підроблених документів, пошуком осіб з правом виїзду за кордон, інші — транспортували авто до прикордонної області, після чого продавали автомобілі-«двійники».

Переобладнання викрадених авто відбувалося на території Києва та прилеглої області у гаражних приміщеннях. Там спільники перебивали номери кузовів та замінювали агрегати. Після закінчення технічної частини схеми, автомобілі транспортували до Закарпаття і переганяли через кордон до країн Європейського Союзу, де довірені особи легалізували їх шляхом постановки на облік як нових транспортних засобів.

У ході слідства стало відомо, що сприяв формальному митному контролю при перетині кордону викрадених автомобілів один із членів угруповання. Ним виявився 30-річний інспектор одного з митних постів Закарпатської митниці. Саме під час його робочих змін ділки вивозили до Угорщини автомобілі з фіктивними номерними знаками, документами на них та, навіть, оформленими міжнародними страховими полісами — так званими зеленими картами. Під час перетину кордону митник вносив до офіційних баз фіктивні дані автомобілів.

Загалом зловмисники встигли розмитнити й реалізувати 16 автомобілів.

Слідчі Нацполіції та оперативники УСР у Львівській, Закарпатській, Черкаській областях та місті Києві провели понад 20 обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів. За результатами заходів вилучили автомобіль, номерні знаки української та іноземної реєстрацій, набори ключів від автомобільних замків, документи з ознаками підробки, митні талони, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти, договори купівлі-продажу та «чорнові» записи.

На підставі зібраних доказів сімом учасникам злочинної організованої групи слідчі Нацполіції повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

• ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 396 (Приховування злочину);

• ч. 3 ст. 28 – ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Підозрюваним обрані запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави загальною сумою понад 11,6 млн грн. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми легалізації й продажу викрадених автомобілів, з метою притягнення їх до відповідальності.

Наразі правоохоронці продовжують вживати заходів щодо встановлення розташування викрадених автомобілів та їх повернення законним власникам.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

За матеріалами ДСР та ГСУ Національної поліції України