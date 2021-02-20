Поліцейські офіцери Черкаської громади припинили домашнє насильство у багатодітній родині

Нетверезий 37-річний чоловік побив дружину та одного з дітей, змусивши інших переховуватися від нього. Наразі потерпілих поміщено до центру реабілітації, а відносно кривдника складено адмінматеріал та відкрито кримінальне провадження.

До поліцейських офіцерів Черкаської громади надійшло прохання про допомогу з Новомиколаївки. Староста села повідомила: до неї звернувся хлопець зі слідами тілесних ушкоджень – його та матір побив батько. Загалом у родині виховується семеро дітей, старшій дитині виповнилося 12 років, а молодшій — лише три місяці.

Поліцейські поспішили за вказаною адресою та виявили у будинку 37-річного господаря, який вживав горілку. У цей час діти ховалися по кімнатах, а дружина втекла на вулицю та не могла повернутись.

Постраждалого хлопця із матір’ю було доставлено до травматології у Слов’янську, де вони пройшли медичний огляд. У результаті поліцією було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 «Умисне легке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України.

Жінку зі всіма дітьми, які боялися повертатися додому, правоохоронці відвезли у м. Дружківка та помістили до Центру реабілітації жертв домашнього насильства.

Відносно кривдника складено протокол за ч.1 ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, нещодавно до дружківського шелтеру поліцейськими було поміщено й 84-річну жительку Черкаського, яка потерпала від домашнього насильства з боку сина. // Стопкор