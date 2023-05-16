Поліцейські перевіряють інформацію щодо булінгу дітей вчителем столичної школи

Правоохоронці зареєстрували дану подію, за результатами перевірки якої буде прийнято рішення щодо правової кваліфікації.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вчитель молодшої школи № 216 дозволяє собі зухвале ставлення до дітей, залякує та ображає.

Інформацію про цю подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Оболонського управління поліції.

Наразі поліцейські проводять перевірку, за результатами буде визначено правову кваліфікацію дій вчителя.

Відділ комунікації поліції Києва