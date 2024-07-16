Поліцейські Полтавщини затримали викрадача новонародженої дитини з перинатального центру

Камери спостереження показували, що з великим пакунком із закладу виходила жінка. Але оперативники встановили, що зловмисником був чоловік-транссексуал.

«Свій вчинок затриманий пояснює тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити, тому вдався до злочину. З дитиною все добре, правоохоронці повернули малюка матері до перинатального центру», – зазначив начальник ГУНП в Полтавській області Євген Рогачов.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за частиною 3 статті 146 та частиною 2 статті 367 (викрадення малолітньої та службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Слідчі поліції готують клопотання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

За скоєне 25-річному викрадачу тепер загрожує провести за ґратами від 5 до 10 років.

Нагадаємо, 14 липня до поліції Кременчука надійшло повідомлення від жінки, що у неї з післяпологової кімнати перинатального центру зникло 4-денне немовля.

Відділ комунікації поліції Полтавської області