Поліцейські Рівненщини розшукали зловмисника, який понад півтора року переховувався від слідства за тяжкий злочин

Шостого липня 2019 року у селі Нижня Дубечня Вишгородського району Київської області тоді ще 36-річний зловмисник наніс тяжкі тілесні ушкодження іншому чоловікові.

У липні 2019 року слідчі Вишгородського ВП Київської області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України та повідомили зловмиснику про підозру, однак той переховувався від органів досудового розслідування. Підозрюваного оголосили у розшук.

Виявили розшукуваного працівники карного розшуку відділення поліції №2 (смт Зарічне) Вараського районного відділу поліції у реабілітаційному центрі селища Зарічне.

Підозрюваного у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження поліцейські Рівненщини передали колегам із Київської області.

Відділ комунікації поліції Рівненської області