Поліцейські Роменщини розшукують шахрая, який ошукав жінку на 34 тисячі гривень

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Поліцейські встановлюють зловмисника, який за допомогою однієї з відомих шахрайських схем видурив у довірливої громадянки значну суму грошових коштів. За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження.

За допомогою до поліції звернулась 36-річна мешканка Роменського району. Вона повідомила, що вчора в месенджері отримала повідомлення про можливість отримання матеріальної допомоги. Перейшовши за вказаним в повідомленні посиланням, жінка ввела свої персональні дані по банківській картці. Внаслідок чого втратила з рахунку 34 тисячі гривень.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», у рамках якого встановлюють особу зловмисника.

Поліцейські вкотре звертаються до громадян із застереженням: не переходьте за сумнівними посиланнями. Нікому не повідомляйте дані банківських карток та паролі, що можуть використовуватися для підтвердження платежів. Будьте уважні та не дайте себе ошукати!

Відділ комунікації поліції Сумської області

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