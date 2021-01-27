На Полтавщині затримано злочинну групу, яка займалася викраденням товарів з вантажних автомобілів

Злочини спільники вчиняли переважно вночі або рано вранці, під час руху транспортних засобів, зламуючи замки та пломби спеціальними пристроями. Вони використовували спеціально обладнаний легковий автомобіль та альпіністське спорядження для викрадення товарів і цінностей з вантажних автомобілів.

Іван Вигівський, начальник поліції Полтавщини, повідомив: «Викрадене, серед якого продукти харчування, побутова хімія, поштові відправлення та медикаменти, зловмисники зберігали за місцем мешкання та у приватному будинку, який придбали в селі одного із районів області. На даний час слідчими проведено понад 20 обшуків за адресами проживання фігурантів, а також в автомобілях, гаражних та інших приміщеннях. Під час слідчих дій поліцейські вилучили ряд речових доказів протиправної діяльності злочинної групи.

Трьом фігурантам вже повідомлено про підозру у скоєнні 6 крадіжок. За попередньою оцінкою, сума завданих збитків становить близько 700 тисяч гривень. Однак, у нас є підстави вважати, що дані особи можуть бути причетні ще до близько 30 аналогічних кримінальних правопорушень».

Оперативні працівники спільно зі слідчими, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, працюють над встановленням реальної кількості таких злочинів та збитків, завданих фізичним та юридичним особам.

Слідчі здійснюють досудове розслідування за ч. 3 та 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Полтавщини