Поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП на Одещині за участі вантажівки та легковика (фото)

Автопригода сталася сьогодні, 16 червня, вранці на 55-му кілометрі автодороги сполученням Балта – Криве Озеро.

Поліцейські попередньо встановили, що 44-річний водій «ВАЗу», рухаючись у бік міста Балта, на заокругленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся із тягачем «VOLVO» з напівпричепом. Від отриманих травм водій легковика загинув.

50-річний керманич вантажівки не постраждав. Перевірка його на стан сп’яніння показала, що він був тверезий.

Відомості про подію слідчі територіального підрозділу поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

В рамках кримінального провадження слідчі вилучили транспортні засоби та призначили низку судових експертиз. Всі обставини події встановлюються.

Поліцейські закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Зокрема, не перевищувати дозволену швидкість, не робити різких маневрів, уважно слідкувати за дорожньою обстановкою, особливо в місцях, де обмежена видимість, аби своєчасно зреагувати на її зміни.

Бережіть себе та оточення.

Подільське районне управління поліції Одещини