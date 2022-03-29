У ексначальника внутрішньої безпеки СБУ, який покинув Україну перед вторгненням, пройшли обшуки – «Схеми»

Ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада». Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода) з посиланням на свідчення незалежних один від одного джерел серед правоохоронців.

Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, не співставного з офіційними доходами держслужбовця.

Як встановили журналісти «Схем», перед початком повномасштабного вторгнення армії РФ Андрій Наумов у супроводі кількох людей залишив Україну 23 лютого. Його родина виїхала раніше.

У другій половині березня за низкою адрес Андрія Наумова відбулися обшуки. Як встановили «Схеми», це пов’язано із розслідуванням Державного бюро розслідувань, розпочатого за статтею 111 Кримінального кодексу («Державна зрада»), в якому фігурує ексначальник ГУ ВБ СБУ.

Обшуки провели за кількома адресами, зокрема і тими, про які йшлося в журналістському розслідуванні «Схем» про елітну нерухомість на той час високопосадовця СБУ – у квартирі в ЖК Alter Ego в центрі Києва та селищі Гребінки неподалік столиці. Ця нерухомість записана на його близьких.

Під час обшуків з’ясувалось, що нерухомість Андрія Наумова охороняють співробітники СБУ. Ймовірно, ця охорона надана в рамках кримінального провадження від 2021 року щодо можливої підготовки замаху на вбивство Наумова, повідомляють «Схеми». Цю справу експерти називали «внутрішньою боротьбою» всередині служби.

Андрій Наумов прийшов у СБУ невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов у 2019 році. Згодом очолив напрямок внутрішньої безпеки відомства, в результаті чого Управління ВБ змінило статус на «Головне управління», що дало його керівнику нові повноваження і вплив у службі.

У жовтні 2020 року «Схеми» знайшли і показали численне елітне майно, оформлене на родину тоді начальника Управління ВБ, зокрема 3-кімнатну квартиру в елітному житловому комплексі у центрі Києва, придбану в чотири рази дешевше від ринкових цін. Це можна розцінювати як неправомірне отримання подарунку у розумінні закону «Про запобігання корупції». Журналісти виявили, що ця квартира, а також маєток під Києвом, оформлені на його матір, але користується ними сам високопосадовець СБУ. При цьому інформація про керівника Управління внутрішньої безпеки та його статки, згідно з офіційною відповіддю спецслужби, належить до категорії «з обмеженим доступом».

23 січня 2021 року Служба безпеки України повідомила про затримання чинного співробітника відомства, який намагався вбити співробітника спецслужби. Пізніше стало відомо, що йдеться про полковника Антитерористичного центру при СБУ Юрія Расюка, а жертвою мав стати бригадний генерал СБУ, начальник Головного управління внутрішньої безпеки Андрій Наумов. Замовником нібито був полковник СБУ Дмитро Нескоромний, колишній перший заступник голови СБУ і начальник головного управління боротьби з корупцією. Згодом затриманий Расюк пішов на угоду зі слідством, а Нескоромного оголосили в розшук.

В межах справи слідчі також вивчали матеріал програми «Схеми».