Поліцейські розслідують привласнення бюджетних коштів під час будівництва спортмайданчиків на Житомирщині

Правоохоронці зібрали докази причетності трьох чоловіків до протиправної схеми. Реалізація будівельного проєкту відбувалася в одному з сіл Житомирського району. Днями фігурантам було повідомлено про підозру.

Слідчі слідчого управління ГУНП в області встановили, що влітку 2023 року голова селищної ради уклала договори про побудову двох спортивних майданчиків на території громади. Цьому передували відкриті торги щодо закупівлі проєкту. Перший договір було підписано з 54-річним житомирянином, директором будівельної компанії, що перемогла в тендері. Інший – з приватною фірмою, на здійснення технічного нагляду за процесом будівництва і прийомом виконаних робіт.

Відповідальним на інфраструктурному об’єкті був призначений 40-річний житомирянин, співробітник будівельної компанії. Саме він запропонував директору схему незаконного заробітку: на облаштування покриття щебенево-піщаною сумішшю витратили менше матеріалів, аніж було заявлено у вимогах проєктної документації. Різницю коштів, що були виділені на їхню закупівлю, спільники привласнили собі.

Довідки та акти, складені та підписані директором будівельної компанії, вказували на належне та повне виконання ними всіх домовленостей. Це ж саме підтверджували й акти 49-річного вінничанина – інженера, який здійснював прийом усіх будівельних робіт.

Загальна сума збитків, завданих територіальній громаді, склала понад 200 тисяч гривень.

Усім учасникам протиправної схеми слідчі поліції, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, оголосили про підозру в учиненні кримінальних правопорушень.

Директору будівельної компанії правоохоронці інкримінують службове підроблення та привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 366 та ч. 4 ст. 191 КК України). Йому загрожує до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідального за виконання робіт поліцейські підозрюють у пособництві в привласненні майна (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України). За співучасть у злочині йому загрожує до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Інженерові слідчі інкримінують службову недбалість (ч. 1 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 3 років обмеженням волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області