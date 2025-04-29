Поліцейські розслідують смертельну ДТП за участі чотирьох авто в Одеському районі

Автопригода сталася 28 квітня на автодорозі М-14 сполученням Одеса–Миколаїв, у межах села Визирка.

Як зазначив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, попередньо встановлено, що водійка легкового автомобіля «Toyota», здійснюючи обгін, спровокувала дорожньо-транспортну пригоду з двома легковими автівками та вантажівкою.

Унаслідок ДТП один керманич легковика загинув. Ще двоє водіїв та один пасажир були доправлені до лікарні з різними тілесними ушкодженнями.

На місці події працювали слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод слідчого управління поліції Одещини, група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

В рамках провадження буде проведено низку експертиз. Встановлюються повні обставини автопригоди.

Поліцейські вкотре закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути обережними, уважно слідкувати за дорожньою обстановкою.

Одеське районне управління поліції № 2