Утоплення 4-річного хлопчика на Харківщині – судитимуть його матір

Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 32-річної жінки за фактом злісного невиконання своїх батьківських обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило смерть (ст. 166 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Микола Дементьєв, досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2021 року жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, знаходячись на міському пляжі в місті Ізюм, не виконала свої батьківські обов’язки по догляду за своєю 4-річною дитиною.

Мати не забезпечила 4-річного сина відповідними засобами для безпечного перебування у воді, внаслідок чого дитина втопилась у воді.

Наразі обвинувальний акт стосовно матері загиблої дитини направлено до Ізюмського міськрайонного суду Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Ізюмського районного управління ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі від двох до п`яти років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури