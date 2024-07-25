Поліцейські розслідують вбивство двох собак в Хаджибейському районі Одеси

Подію кваліфіковано як жорстоке поводження з тваринами.

Про виявлення безпритульних тварин з вогнепальними пораненнями без ознак життя поліцейським повідомила вчора, 24 липня, місцева жінка, яка до трагедії разом з іншими громадянами ними опікувалась.

Жінка зазначила, що в ніч з 23 на 24 липня чула звуки пострілів, а вже вранці виявила вбитих собак, які лежали на вулиці Кустанайській.

Того ж дня слідчі відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 відразу внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.3 ст.299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами, та розпочали розслідування.

Нині правоохоронці вживають заходів, щодо встановлення особи, яка причетна до вбивства собак та подальшого притягнення її до кримінальної відповідальності. Наразі поліцейські перевіряють камери зовнішнього відеоспостереження, опитують мешканців прилеглих будинків, проводять інші оперативно – розшукові заходи. Тіла тварин будуть скеровані на експертизу. В рамках кримінального провадження також будуть встановлюватися мотиви факту жорсткого поводження з тваринами, що призвело до їх загибелі та зброю, з якої їх смертельно травмовано.

За скоєне зловмиснику загрожує позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Слідство триває.

Одеське районне управління поліції №1