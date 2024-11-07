У ресторані в Полтаві побито хлопця. У причетності підозрюють поліцейського начальника
На час слідства працівника правоохоронних органів відсторонено від посади
На час слідства працівника правоохоронних органів відсторонено від посади
В одному з ресторанів Полтави трапилася бійка між відвідувачами, серед яких був працівник правоохоронних органів. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Полтавській області.
У поліції також призначили службове розслідування, а поліцейського, який перебував на той час у ресторані, відсторонили від виконання службових обовʼязків.Tweet