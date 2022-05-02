Поліцейські вилучили боєприпаси та вибухові речовини з квартири мешканця Запоріжжя
В оселі фігуранта виявлено 60 патронів до стрілецької та автоматичної зброї, близько 30 детонаторів та капсулів від гранат та боєприпасів, 6 корпусів ручних гранат та запали до них, близько 30 грамів пороху та 100 грамів іншої вибухової речовини. За результатами експертних досліджень зловмиснику буде повідомлено про підозру.
Працівники УБН в Запорізькій області ДБН Національної поліції України отримали оперативну інформацію щодо незаконного зберігання зброї на території помешкання одного з жителів Запоріжжя.
29 квітня, під час відпрацювання отриманої інформації, правоохоронці провели огляд помешкання в Хортицькому районі міста. З квартири жителя Запоріжжя 1972 року народження правоохоронці виявили та вилучили 60 патронів до стрілецької та автоматичної зброї, близько 30 детонаторів та капсулів від гранат та боєприпасів, 6 корпусів ручних гранат та запали до них, близько 30 грамів пороху та 100 грамів іншої вибухової речовини.
Всі вилучені боєприпаси направлені на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Після результатів експертизи фігуранту буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція за статтею передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
На теперішній час проводяться заходи зі встановлення злочинних зв’язків зловмисника та можливих каналів придбання зброї. Досудове розслідування триває.Tweet