Поліцейські вилучили боєприпаси та вибухові речовини з квартири мешканця Запоріжжя

В оселі фігуранта виявлено 60 патронів до стрілецької та автоматичної зброї, близько 30 детонаторів та капсулів від гранат та боєприпасів, 6 корпусів ручних гранат та запали до них, близько 30 грамів пороху та 100 грамів іншої вибухової речовини. За результатами експертних досліджень зловмиснику буде повідомлено про підозру.

Працівники УБН в Запорізькій області ДБН Національної поліції України отримали оперативну інформацію щодо незаконного зберігання зброї на території помешкання одного з жителів Запоріжжя.

29 квітня, під час відпрацювання отриманої інформації, правоохоронці провели огляд помешкання в Хортицькому районі міста. З квартири жителя Запоріжжя 1972 року народження правоохоронці виявили та вилучили 60 патронів до стрілецької та автоматичної зброї, близько 30 детонаторів та капсулів від гранат та боєприпасів, 6 корпусів ручних гранат та запали до них, близько 30 грамів пороху та 100 грамів іншої вибухової речовини.

Всі вилучені боєприпаси направлені на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Після результатів експертизи фігуранту буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція за статтею передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

На теперішній час проводяться заходи зі встановлення злочинних зв’язків зловмисника та можливих каналів придбання зброї. Досудове розслідування триває.

Національна поліція України