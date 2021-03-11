Поліцейські вилучили у киянина зброю та боєприпаси

Гранату Ф-1 із запалом, ножі, рушницю та набої різного калібру правоохоронці виявили під час невідкладного обшуку у квартирі киянина.

Небезпечні предмети відправили на експертизу. Тепер фігуранту загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

У ході відпрацювання території Святошинського району дільничні офіцери поліції помітили на вулиці Литвиненко-Вольгемут громадянина, який підозріло себе поводив. Піч час розмови з правоохоронцями чоловік зізнався, що має при собі військовий ніж. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Як повідомив начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула, у квартирі 32-річного зловмисника правоохоронці провели невідкладний обшук, у ході якого виявили заборонені речі:

«Ми виявили та вилучили чотири предмети, ззовні схожі на ножі, оптичний приціл, предмет, схожий на рушницю, набої різного калібру, а також циліндричний паперовий, ймовірно, вибуховий пакет та гранату Ф-1 із запалом. Усі предмети оглянули вибухотехніки та направили їх на відповідні експертизи, а зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, а судом вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Києва