Поліцейські встановили особу зловмисника, причетного до пограбування у Нововолинську

За скоєння грабежу волинянину загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Близько 15 години, вчора, до поліції звернувся 51-річний мешканець Нововолинська. Чоловік повідомив, що його пограбували. Зловмисник поцупив гроші та документи, що знаходились у правій кишені штанів заявника.

Співробітники сектору кримінальної поліції встановили, що до вчинення правопорушення причетний 40-річний нововолинянин.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (Відкрите викрадення чужого майна) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри зловмиснику.

Сектор комунікації поліції Волинської області