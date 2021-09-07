Поліцейські встановили особу зловмисника, причетного до пограбування у Нововолинську
За скоєння грабежу волинянину загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
Близько 15 години, вчора, до поліції звернувся 51-річний мешканець Нововолинська. Чоловік повідомив, що його пограбували. Зловмисник поцупив гроші та документи, що знаходились у правій кишені штанів заявника.
Співробітники сектору кримінальної поліції встановили, що до вчинення правопорушення причетний 40-річний нововолинянин.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (Відкрите викрадення чужого майна) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри зловмиснику.
Сектор комунікації поліції Волинської областіTweet