Поліцейські викрили двох жителів Ізмаїльського району, які браконьєрили за допомогою електровудки

Своїми діями правопорушники завдали державі збитків, попередньо, на суму понад 310 тис. грн. За скоєне їм загрожує позбавлення волі.

Співробітники водної поліції Ізмаїльського районного відділу поліції з прикордонниками під час спільного патрулювання викрили на озері Ялпуг у районі села Плавні двох місцевих жителів 21 та 32 років. У комендантську годину, за порушення якої законодавством досі не передбачена відповідальність, односельці завантажували в багажник автомобіля рибу та незаконне знаряддя лову.

Викликана на місце події слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції вилучила у правопорушників в якості речових доказів автомобіль, електровудку з акумулятором та підсаком, а також 90 щук. На час проведення досудового розслідування рибу поліцейські передали на зберігання до спеціалізованого підприємства.

Правопорушники пояснили, що знали про заборону вилову біоресурсів електровудкою, але однаково використали цей спосіб, щоб наловити риби для власного вживання.

За попередніми підрахунками фахівців-екологів, чоловіки завдали рибному господарству України збитків на суму понад 310 тисяч гривень. Точну суму збитків в рамках кримінального провадження будуть встановлювати експерти.

«За даним фактом ми внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 249 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду, з застосуванням електроструму. Максимальне покарання за дане правопорушення – позбавлення волі на строк до трьох років. Після проведення необхідних слідчих дій та отримання експертного висновку буде надана правова оцінка діям обох фігурантів та вирішуватиметься питання щодо повідомлення про підозру. Слідство триває під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури», – зазначив т.в.о. начальника відділення № 2 слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Андрій Траскотт.

А начальник сектору водної поліції Ізмаїльського районного відділу поліції Володимир Чумаченко наголосив, що правоохоронці й надалі проводять аналогічні рейди на водоймах з метою протидії скоєнню правопорушень та недопущення нещасних випадків.

Будьте відповідальними, бережіть природу та дотримуйтесь норм чинного законодавства.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини