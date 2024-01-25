Поліцейські викрили жителя Болградського району, який у трьох теплицях вирощував коноплі та виготовляв канабіс

З незаконного обігу правоохоронці вилучили понад 270 кущів наркомістких рослин та 3,5 кг наркотичних засобів. За даним фактом слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує позбавлення волі.

Поліцейські отримали оперативну інформацію щодо протиправної діяльності жителя одного із сіл Болградського району, а в ході проведення слідчо-розшукових заходів встановили, що він з невстановленими наразі особами у трьох занедбаних спорудах вирощує коноплі та виготовляє канабіс.

У маєтках поліцейські провели обшуки та виявили три теплиці з насадженнями наркомістких рослин, а також наркотичну речовину. Загалом вилучили 272 кущі конопель та 3,5 кілограми канабісу, що підтверджено експертними висновками.

Чоловік пояснив: коноплі вирощував для продажу, а канабіс виготовляв для себе.

«Отримавши експертні висновки та зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 310 та ч. 3 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконний посів та незаконне вирощування конопель у кількості п’ятдесят і більше рослин, вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою збуту, та незаконне виготовлення, придбання й зберігання наркотичних засобів без мети збуту, вчинені за попередньою змовою групою осіб, якщо предметом таких дій були наркотичні засоби в особливо великих розмірах», – повідомив тимчасово виконувач обов’язків Болградського районного відділу поліції Роман Михайлов.

Зазначимо, що санкція ч. 2 ст. 310 ККУ тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. А санкція ч. 3 ст. 309 того ж кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Слідство триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до даного злочину.

Болградський районний відділ поліції Одещини