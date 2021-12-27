Поліцейські Закарпаття затримали підозрювану у вбивстві чоловіка

Співробітники відділення поліції у смт. Міжгір’я розкрили вбивство, де дружина під час сварки вдарила свого чоловіка ножем. Підозрювану у вчиненні особливо тяжкого злочину затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Вчора, 25 грудня, ввечері на лінію «102» надійшло повідомлення від медиків про виїзд за викликом у смт. Міжгір’я та констатацію смерті. Лікарі розповіли, що у чоловіка віком близько 50 років ножове поранення шиї.

На місце події одразу ж прибула слідчо-оперативна група поліції, яка встановила всі обставини смерті 51-річного чоловіка.

Правоохоронці з’ясували, що близько 18.30 того ж дня в спальній кімнаті будинку за місцем проживання у потерпілого виникла сварка з дружиною. 49-річна жінка взяла ніж і вдарила ним один раз чоловіка в область шиї. Цього виявилось достатньо, щоб потерпілий не вижив.

Усвідомивши скоєне, вона пішла у ванну, помила знаряддя вбивства та викликала швидку.

В поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). За вчинене їй загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Жінку затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області