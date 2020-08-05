Поліцейські затримали громадянина Білорусі, який розшукувався за сексуальні злочини проти дітей

Підозрюваного розшукували правоохоронні органи Республіки Білорусь. Зараз вирішується питання про його екстрадицію для притягнення до кримінальної відповідальності. Про це сьогодні, 5 серпня, повідомив начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції України Артем Крищенко.

За словами Артема Крищенка, відповідно до обліків Генерального секретаріату Інтерполу зловмисник розшукується правоохоронними органами Республіки Білорусь для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 167 (Насильницькі дії сексуального характеру), ч.1 ст.169 (Розпусні дії) та ч.3 ст. 343-1 (Виготовлення та розповсюдження порнографічних матеріалів або предметів порнографічного характеру із зображенням неповнолітнього) Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Встановлено, що у 2013 році мешканець Білорусі, 1987 року народження, вчинив розпусні дії проти знайомої 3-річної дівчинки. Дитина спала та не розуміла, що відбувається. Водночас він зробив фотографії порнографічного характеру та потім опублікував їх у мережі Інтернет.

Окрім того, у період з 2016 по 2017 роки підозрюваний через соціальну мережу схиляв на той час 12-річну дівчинку до створення фотографій порнографічного характеру. Потім ці фото дитина надсилала йому через Інтернет.

«Вчора працівники Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Нацполіції України спільно з працівниками поліції Одеської області затримали розшукуваного. Згідно із законодавством Республіки Білорусь за скоєні правопорушення йому загрожує до 15 років позбавлення волі», – повідомив Артем Крищенко.

Начальник Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, додав, що наразі зловмисника затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо його екстрадиції до Республіки Білорусь.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Департаменту боротьби зі злочинами,

пов’язаними з торгівлею людьми)