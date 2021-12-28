Поліцейські затримали підозрюваного у скоєнні грабежу в одному з кафе Львівського району

За скоєне 33-річному місцевому мешканцю, раніше вже неодноразово судимому за майнові злочини, загрожує до шести років позбавлення волі.

26 грудня, близько 22.45, до поліції надійшло повідомлення від працівників кафе одного з сіл Львівського району про незаконне заволодіння коштами з каси.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2. Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний неодноразово судимий 33-річний місцевий мешканець, який нещодавно вийшов з місць позбавлення волі.

Зловмисника затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили затриманому про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції львівської області