Поліцейські завершили розслідування вбивства підлітка у Коростенському районі

26 жовтня скеровано до суду обвинувачення 15-річної жительки Коростенського району у вбивстві 14-річного знайомого. Нагадаємо, подія сталася у липні 2021. Тоді поліцейські знайшли тіло безвісно зниклого хлопця між двома селами у закинутій будівлі під цеглою.

Повідомлення про безвісне зникнення напередодні увечері 14-річного жителя с. Сингаїв надійшло до поліції уранці 13 липня. Через кілька годин після початку пошуків правоохоронці знайшли тіло хлопця у закинутій будівлі неподалік села.

Після роботи на місці події та проведення інших оперативно-розшукових заходів за обґрунтованою підозрою у причетності до вбивства поліцейські затримали 15-річну жительку с. Шатрища.

Під час досудового розслідування було встановлено, що напередодні увечері у закинутій будівлі (де тіло хлопця і знайшли) між ним та дівчиною виник конфлікт. У результаті юнак отримав різані рани грудей та шиї, що і стали причиною його смерті. Аби приховати скоєне, обвинувачена заховала тіло хлопця під цеглою.

На підставі результатів проведених експертних досліджень та інших зібраних доказів слідчі оголосили дівчині про підозру у вчинені кримінального діяння, передбаченого п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України, а нині вона та її представники ознайомлені з обвинувальним актом.

За чинним законодавством за умисне вбивство визначено покарання від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Житомирської області